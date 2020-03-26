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Салоны красоты и сауны закроют в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Марта 2020, 12:36
Согласно постановлению, которое подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области на период с 28 марта по 5 апреля приостановят работу салонов красоты, соляриев и бань.
Введение таких ограничений продиктовано эпидемиологической ситуацией по коронавирсусу.
В документе уточняется, что приостановить с 28 марта по 5 апреля работу салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.
Меры не коснутся заведений, которые оказывают услуги дистанционно, в том числе с использованием доставки.
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