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165 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Московском регионе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Марта 2020, 12:07
Как информируется на сайте Роспотребнадзора, что в Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, из них 157 случаев зафиксировали в Москве и еще восемь — в Подмосковье.
Уточняется, что за последние сутки в России 196 подтвержденных случаев коронавируса в 16 регионах, в Москве зафиксирован один летальный случай.
Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036.
Всех зараженных поместили в инфекционные боксы. Установлен круг тех, с кем они контактировали. В данный момент проводится их обследование.
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 58 регионах. За весь период зарегистрировано три летальных случая. Также 45 человек выписали после выздоровления.
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