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В Коломенском округе открылась лаборатория для исследования коронавируса
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Марта 2020, 12:09
Как информирует оперативный штаб Московской области по коронавирусу, что в Подмосковье на базе Коломенской центральной районной больницы открылась лаборатория для исследования коронавируса, это уже третья государственная лаборатория в регионе.
Уточняется, что Министерство здравоохранения Московской области уже запустило две лаборатории – в Серпухове и Красногорске.
В ближайшее время открыть еще две государственные лаборатории для исследований коронавирусной инфекции в Подмосковье.
Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.
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