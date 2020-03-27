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Водителям Московского региона посоветовали повременить с «переобувкой» авто
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Марта 2020, 12:53
Как информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, что сейчас столичным и подмосковным водителям не следует переходить на летнюю резину, поскольку уже в начале следующей недели в регионе ожидается понижение температуры и гололедица.
Вильфанд подчеркнул, что в настоящее время нет смысла торопиться. Я бы рекомендовал подождать еще неделю. А затем еще раз прислушаться к прогнозам. Сейчас будет заметное понижение температуры.
Он добавил, что в предстоящий понедельник ожидается облачная погода с осадками. Во вторник местами может пройти небольшой снег. Дневные температуры в эти дни будут фиксироваться на отметке около нуля. Ночью столбики термометров могут опускаться до минус 7 градусов.
По словам синоптика, устойчиво теплая погода обычно приходит в Московский регион в середине апреля.
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