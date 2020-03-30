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Воробьев объяснил, почему жителям стоит посещать ближайшие магазины во время самоизоляции
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Марта 2020, 09:45
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, жителям Подмосковья можно посещать более дальние от дома магазины, оданко, если житель поедет туда на общественном транспорте, он подвергнет риску здоровье других людей и свое здоровье, поэтому лучше выбирать ближайший к дому магазин.
Воробьев ответил на вопрос, можно ли ходить в магазин не на соседней улице, а, например, в двух кварталах от дома, если там ниже цены.
Губернатор также пояснил, что если у жителя нет ни прописки, ни временной регистрации, это не будет проблемой. Главное – как можно меньше выходить на улицу из квартиры или дома.
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