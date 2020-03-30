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Жителей Подмосковья предупредили о метели и гололедице
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Марта 2020, 09:48
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, жителей Подмосковья предупредили, что в понедельник до 21:00 в регионе ожидаются метель, гололедица и резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений.
МЧС рекомендовало водителям поставить машину в гараж, объезжать шаткие строения, воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.
Пешеходам посоветовали быть осторожными при нахождении на улице и при переходе проезжей части, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.
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