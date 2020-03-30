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Выдача продуктовых наборов для школьников стартует в понедельник в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Марта 2020, 09:50
Нуждающимся семьям в Подмосковье выдадут около 500 000 специальных продуктовых наборов для школьников .
«У нас 480 000 детей получают льготное питание, мы подготовили наборы. Все эти наборы будут выданы на территории школы по определенному графику», - сообшил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, в наборы входят печенье, молоко, консервы, фрукты.«Выдача начнется с понедельника», - сообщила Каклюгина.
В Московской области действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
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