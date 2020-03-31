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Жителей многоквартирных домов в Подмосковье освободят от платы за капремонт
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Марта 2020, 11:47
Как информируется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области, на фоне угрозы распространения коронавируса и общей волатильности на финансовых рынках жителей Подмосковья освободят от платы за капремонт, решение вступает в силу 1 апреля.
Мораторий на взимание платы введут на 3 месяца.
Он сообщил , что власти региона сделают так, чтобы принимаемые меры не повлияли на срок и качество проведения капитального ремонта домов.
В рамках реализации программы капремонта в Подмосковье ремонтируют фасады кровли, инженерные системы, подвальные помещения, фундаменты, монтируют общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов, обновляют лифтовое оборудование. В 2020 году в программу капремонта внесено 1630 многоквартирных домов, ее реализация улучшит жилищные условия более 110 000 семей.
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