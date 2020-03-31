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Более 110 тысяч зрителей собрал онлайн‑проект #Москвастобой
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Общество — 31 Марта 2020, 11:48
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, аудитория онлайн-проекта #Москвастобой превысила за неделю 110 000 человек, более двадцати культурных площадок представили виртуальную программу.
По словам заместителя мэра столицы – руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, сейчас сервис объединяет свыше 70 экскурсий, мастер-классов и лекций, присоединиться к которым могут все желающие, не покидая своих домов.
По вторникам и четвергам на сайте stayhome.moscow и в социальных сетях проекта #Москвастобой все желающие могут посмотреть кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, которые те проводят у себя дома. Кроме того, в ближайшее время планируют организовать показы начинающих и известных модельеров.
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