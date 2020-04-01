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Российский самолет с медоборудованием вылетел в США с подмосковного аэродрома
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Апреля 2020, 10:36
Как информирует ТАСС, самолет Военно-космических войск России вылетел в США с аэродрома Чкаловский в Подмосковье, борт доставит в Америку защитные маски и медицинское оборудование.
«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», — сказано в сообщении.
Как информирует агентству представитель американской администрации, власти США ожидают прибытия самолета в среду.
Ранее на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в США президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу гуманитарную помощь, которую последний с признательностью принял.
По последним данным, в США зарегистрировано более 189 000 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, свыше 3,7 тысячи человек скончались.
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