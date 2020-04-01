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В Подмосковье со среды начнут выплачивать компенсацию безработным жителям
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Апреля 2020, 10:38
Со среды в Московской области будут выплачивать компенсацию безработным жителям, общая сумма выплат составит 15 000 рублей.
Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 000 рублей. Также безработные, которые направлены на обучение, продолжат получать стипендию.
В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева уточняется, что гражданам, признавшие безработными с 1 апреля по 30 сентября, компенсацию будут выплачивать за счет бюджета региона.
Областная компенсация тем безработным, стоявшие на учете в службе занятости, будет установлена в беззаявительном порядке.
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