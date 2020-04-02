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Банду автоподставщиков разоблачили в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2020, 10:28
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, подмосковные полицейские при участии Росгвардии задержали троих москвичей, которые подозреваются в мошенничестве на дорогах.
В плотном потоке машин злоумышленники вынуждали пожилых водителей проезжать вплотную к припаркованной на обочине элитной иномарке. В результате этого маневра якобы происходило ДТП. Для подтверждения своей версии участники банды наносили на авто жертвы повреждения наждачной бумагой. Еще один автоподставщик в роли сотрудника правоохранительных органов предлагал сторонам разобраться на месте. Затем мнимый сотрудник автосервиса сообщал пенсионерам сумму, которую нужно заплатить за ремонт автомобиля.
По месту жительства задержанных изъяли банковские карты, договоры аренды на автомобили, травматический пистолет и деньги. В гаражах правоохранители обнаружили автомобили премиум-класса и 22 комплекта подложных госномеров.
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