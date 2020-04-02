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Кассовые окна на Московских центральных диаметрах обеззараживают каждые два часа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2020, 10:29
Как сказано в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на станциях Московских центральных диаметров проводится регулярная обработка кассовых окон специальным антибактериальным раствором.
Все кассиры и контролеры на МЦД обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами для рук. Пассажирам посоветовали пользоваться бесконтактной оплатой проезда.
Из-за распространения коронавируса в Москве и Подмосковье действует режим повышенной готовности. Жители всех возрастов обязаны находиться в самоизоляции.
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