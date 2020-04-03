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Мособлдума продлила льготы для инвесторов оздоровительного профиля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Апреля 2020, 15:53
Как информирует корреспондент РИАМО, мособлдума продлила налоговые льготы для федеральных медицинских и оздоровительных учреждений, теперь они освобождены от налога на имущество в течение 7 лет при инвестициях от 50 миллионов рублей .
Ранее они были освобождены от уплаты налога на имущество в течение 4 налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию.
Условием использования налоговой льготы является направление высвобожденных средств на развитие организации. Целью продления льготы является дальнейшее безубыточное развитие таких учреждений на территории Московской области.
Законопроект сразу в трех чтениях приняли большинство депутатов.
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