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Жители дома в Орехово‑Зуеве, где произошел взрыв, поблагодарили губернатора за помощь
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Апреля 2020, 09:26
Опубликовал видеозапись с благодарностью жителей дома глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин , где произошел взрыв газа, в адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за помощь при решении проблем.
В пятиэтажном доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате обрушились перекрытия подъезда. 3 человека погибли, 6 пострадали. По поручению губернатора администрация городского округа развернула мобильный штаб для оказания помощи жильцам. Жители обеспечены всем необходимым, организовано питание, с пострадавшими общаются психологи.
«Выражаем свою благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за то, что он сумел решить такую проблему, которая возникла при непредвиденных обстоятельствах», - сообщил житель.
Он рассказал, что всех разместили в хорошем месте.
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