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Свыше 600 млн руб дополнительно выделено в Подмосковье на поддержку предпринимателей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Апреля 2020, 13:21
Как сказано в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки, фонду развития промышленности Московской области на льготное кредитование для местных бизнесменов дополнительно выделено 400 миллионов рублей, на 200 миллионов рублей увеличивается фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса.
Данные средства помогут ускорить процесс восстановления предприятий, закупить сырье и дополнительное оборудование или же их потратить на любые необходимые для работы услуги.
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