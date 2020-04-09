09апреля 2020
четверг
|
Московский регион стал лидером использования электронного документооборота «Почты России»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Апреля 2020, 15:54
Как сказано в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва АО «Почта России», в Московском регионе действует система электронного документооборота, Подмосковье и столица являются лидерами как по количеству клиентов, так и по количеству проведенной через систему корреспонденции.
Сервис позволяет подписывать документы с помощью электронной подписи, имеющую юридическую силу. Благодаря этому документы можно отправлять в налоговые органы, правительственные организации и суды.
Число юридических клиентов данного сервиса в Московском регионе достигло пятиста организаций. Цифровой сервис позволяет сократить время доставки: при его использовании обмен документами занимает максимум сутки при любом расстоянии. Вся корреспонденция отслеживается в личном кабинете, поэтому не нужно посещать почтовое отделение.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
вечером +9 +11 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры