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Новые линии освещения вдоль 27 региональных дорог построят в Подмосковье в следующем году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Мая 2020, 10:35
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, наружное освещение вдоль 27 автомобильных дорог построят в Подмосковье в 2021 году по результатам голосования на портале «Добродел».
Голосование прошло с 1 по 31 марта, в нем приняли участие более 21,8 тысяч жителей Московской области.
В городском округе Подольск линии освещения длиной 2,8 километра появятся на 3-х региональных дорогах: от улицы Высотная Подольска до населенного пункта Северово вдоль парка, от улицы 43-й Армии до деревни Докукино, на дороге от деревни Александровки до поселка Лесные Поляны.
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