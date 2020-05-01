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Опрос о работе мобильного сервиса «Подмосковные стройки» открылся на портале «Добродел»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Мая 2020, 10:37
Как сказано в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области, жителей региона просят высказать свое мнение о работе мобильного сервиса «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».
Опрос стартовал 30 апреля и завершится 15 мая. В ведомстве сообщают, что ответы очень важны для дальнейшего развития мобильного сервиса «Подмосковные стройки».
Всем объектам на карте мобильного сервиса присвоен цветовой значок. Это сделано для более удобного понимания ситуации с строительством объекта. Синим значком на карте отмечены те объекты, строительство которых только планируется и не начато. Зеленым помечено строительство объекта, которое ведется в графике, либо полностью завершено и находится на стадии оформления. Желтым помечены те объекты, которые уже вышли за пределы графика и отставание составляет до 6 месяцев. Красным помечены те, которые отстают на шесть месяцев.
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