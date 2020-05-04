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Около 100 тыс новых рабочих мест планируют создать в новой Москве за четыре года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Мая 2020, 14:58
Как сказано в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, принцип комплексного развития городских территорий позволит за 4 года создать порядка 100 000 дополнительных рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах столицы.
Он добавил, что все рабочие места планируется создать рядом с жилыми кварталами.
По его словам, за 7 лет число рабочих мест в новой Москве выросло с 82 000 до 170 000. Это с учетом создания инновационного центра «Сколково».
Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, на территориях, где активно создаются рабочие места, растет и налогооблагаемая база. Это в основном поселения Сосенское, Мосрентген, Московский и город Троицк.
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