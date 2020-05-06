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Мужчина украл 17 латунных «звезд медалистов» в Клину
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Общество — 6 Мая 2020, 10:22
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, правоохранители задержали подозреваемого в хищении 17 закладных «звезд медалистов», а также в серии краж в Клину.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в сквере, расположенный на улице Гагарина, мужчина с помощью отвертки похитил из брусчатки 17 латунных «звезд медалистов», закладываемых с 2007 года ежегодно в честь выпускников, окончивших школу с отличием. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По словам Петровой, полицейские установили подозреваемого в кражах при изучении записей камер видеонаблюдения и задержали его по месту жительства. Мужчина пояснил, что похищенное сбыл в пункт приема металлолома.
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