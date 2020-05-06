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Московский Музей космонавтики выложит в Сеть серию интервью с летчиками и конструкторами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2020, 10:24
Как информируется в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы, проект под названием «Космос, любовь моя» запустит столичный Музей космонавтики, в его рамках в Сети разместят серию интервью с космонавтами, испытателями, учеными и конструкторами.
Руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина сообщила, что данные рассказы профессионалов своего дела - это живая история становления российской космонавтики.
Интервью со специалистами выложат на официальном сайте музея, на его YouTube-канале, на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Продолжительность каждого выпуска будет примерно 40 минут. Все видеоролики останутся доступны для зрителей после публикации.
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