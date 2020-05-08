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Жителям Подмосковья рассказали, как будет организовано обучение школьников с 12 мая
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Мая 2020, 10:04
Как информирует оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусом, до конца учебного года ученики подмосковных школ будут обучаться в дистанционном формате, после выставления итоговых оценок может быть введено свободное посещение занятий.
По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, обучение в школах, колледжах и вузах Московской области после майских праздников продолжится в дистанционном формате.
Она сообщила, что в детских садах с 12 мая продолжат свою работу дежурные группы для тех детей, у которых родители трудятся в жизнеобеспечивающих отраслях и непрерывно действующих организаций.
По ее словам, в региональных школах подобные группы будут работать до конца учебного года.
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