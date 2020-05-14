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Автодилеры ведут переговоры об открытии салонов в Московском регионе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Мая 2020, 11:18
Как сообщает в четверг газета «Известия», дилеры по продаже авто ведут переговоры с властями Подмосковья и Москвы об открытии салонов для посетителей, на Московский регион приходится значительная часть российского рынка в этой сфере.
После ослабления карантинных мер по коронавирусу в регионах начали работать автосалоны, офлайн-торговлю машинами разрешили власти более двадцати субъектов, но в Москве и Подмосковье, где расположена значительная часть авторынка, доступ в шоурумы по-прежнему закрыт.
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