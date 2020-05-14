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В России планируют построить 25 экологически чистых заводов по энергоутилизации отходов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Мая 2020, 11:19
Как информируется на сайте «Ростеха», государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и «ВЭБ.РФ» заключили соглашение на строительство не менее 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), которые прошли сортировку.
Для обслуживания крупнейших туристических центров России стороны готовы возвести предприятия с высокой степенью локализации производства оборудования. Предприятия планируется построить в агломерациях с населением не ниже 500 000 человек.
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