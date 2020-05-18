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«Мострансавто» увеличит число автобусов в часы пик в понедельник
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Мая 2020, 10:23
Как информируется на сайте предприятия, автобусы «Мострансавто» в понедельник будут работать по расписанию выходного дня, но, чтобы обеспечить социальную дистанцию в салонах, в часы пик утром и вечером увеличат число автобусов на рейсах.
Пассажирам также напомнили, что в автобусах нужно носить защитные маски или респираторы.
С понедельника в Подмосковье возобновят работы по строительству бюджетных, жилых и коммерческих объектов, начнут функционирование промышленные предприятия и объекты ЖКХ. Их деятельность ранее была приостановлена из-за ситуации с коронавирусом.
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