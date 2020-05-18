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Работу промышленных предприятий и строительство возобновят в Подмосковье в понедельник
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Мая 2020, 10:24
С понедельника в Подмосковье могут возобновить функционирование промышленные предприятия и можно продолжить работу по жилому, коммерческому и бюджетному строительству.
Об отмене этих ограничений, которые введены из-за коронавируса, ранее объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул важность того, чтобы вторая экономика в стране – экономика Подмосковья – начала работать как можно раньше.
«Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», — сообщил Воробьев в «ВКонтакте».
Он добавил , что с понедельника также начнутся работы на объектах ЖКХ.
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