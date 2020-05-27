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Ремонт системы теплоснабжения начнут в Подмосковье 28 мая
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Мая 2020, 11:26
Как проинформировал в среду заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, с четверга, 28 мая, после отключения теплоснабжения в домах на территории Подмосковья стартуют ремонтные работы в котельных.
«Буквально с завтрашнего дня мы начнем ремонт на всем котловом оборудовании всех котельных, которые есть в Московской области. У нас осталось времени практически на месяц меньше обычного. Мы должны привести систему в порядок», — сообщил Хромушин журналистам.
Он также рассказал, что долгосрочный прогноз среднесуточной температуры воздуха в регионе стабильно выше плюс 12-15 градусов.
Повторной подачи отопления в дома региона не планируется, подчеркнул зампред.
Ранее Хромушин добавил, что утра четверга в домах Подмосковья будет отключат теплоснабжение
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