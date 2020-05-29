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Электросетевые компании в Подмосковье перешли в режим повышенной готовности из‑за ветра
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2020, 11:19
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области, сетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» перешли в режим повышенной готовности из-за сильного порывистого ветра в Подмосковье.
Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе на пятницу из-за грозы, града и ветра.
«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду, энергетики переведены в режим повышенной готовности», - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Он рассказал, что более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения электроснабжения в Подмосковье.
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