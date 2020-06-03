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Воробьев призвал жителей Подмосковья быть осторожными из‑за угрозы паводков
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2020, 09:56
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил жителей Подмосковья об угрозе паводков и призвал быть крайне острожными, так как в зоне риска находятся дачные участки.
«Сегодня в Подмосковье — штормовое предупреждение, сильный дождь и ветер. По данным Росгидромета, за два дня в области может выпасть месячная норма осадков», — сообщил Воробьев в Instagram.
В ряде муниципалитетов есть угроза паводка: Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск, добавил губернатор.
По его словам, в зоне риска находятся дачи, поэтому жителям, по возможности, лучше ненадолго уехать из домов.
Ранее областное ГУ МЧС информировало, что в Московской области за 4 дня откачали свыше 15 000 кубических метров воды с территорий подтопленных приусадебных и дачных участков. Сейчас в 11 муниципальных образованиях и 30 СНТ остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов и один мост, а также размыт один участок дороги.
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