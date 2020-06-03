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Почти 215 тыс вызовов приняли операторы системы‑112 в Подмосковье за неделю
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2020, 09:58
Как рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы системы-112, с 25 мая по 1 июня операторы системы-112 в Московской области приняли почти 215 тысяч звонков, в основном граждане вызывали скорую помощь.
«Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области за неделю (с 25 мая по 1 июня) – 214 949», - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что большинство вызовов - более 92 000 - потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб.
Более 74% вызовов экстренных оперативных служб, которые поступили в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, свыше 22% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.
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