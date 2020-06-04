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В Подмосковье из‑за дождей остаются подтопленными около 500 дачных участков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2020, 09:38
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в Подмосковье из-за непрекращающихся дождей остаются подтопленными 479 дачных участков, также подтопило мост и в одном месте размыло дорогу.
«По состоянию 4 июня на 06:00 в восьми муниципальных образованиях (24 СНТ) остаются подтопленными 479 приусадебных участков, один мост, размыт один участок дороги. Подтопленных участков дороги нет», — сказано в сообщении.
Больше всего участков подтопило в Щелковском городском округе. В СНТ «Утро» подтоплено 120 участков. В СНТ «Купавенка» — 78 приусадебных участков, а в СНТ «Дорожник» подтопило сорок участков. В Красноармейске в десяти СНТ подтопило около 150 дачных участков.
Сотрудниками МЧС организована адресная помощь населению, работает психологическая служба.
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