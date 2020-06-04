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Почти 2 тыс домов в Подмосковье перешли на формат электронных собраний с начала года
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Общество — 4 Июня 2020, 09:40
Как рассказала РИАМО руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, с января текущего года 1938 многоквартирных домов в Подмосковье перешли на электронный формат проведения общих собраний собственников жилья.
Согласно протоколам, который размещен в Единой информационно-аналитической системе ЖКХ, на июнь 2020 года запланировано проведение 26 общих собраний собственников в электронном виде.
Больше всего решений о переходе на электронный формат общих собраний приняли жители крупных муниципалитетов. В тройку лидеров вошли городские округа Подольск (198 многоквартирных домов), Одинцовский округ (192) и Люберцы (178).
Текущий ремонт общедомового имущества остается самой обсуждаемой темой среди жителей вне зависимости от того, проводятся ли собрания в очном, очно-заочном или электронном виде.
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