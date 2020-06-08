08июня 2020
понедельник
|
Почти 380 приусадебных участков остаются подтопленными в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Июня 2020, 09:34
как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, на территории Подмосковья остаются подтопленными 379 дачных участков, в регионе организована адресная помощь населению подтопленных домов, в том числе психологическая.
Больше всего подтопленных участков в Рузском округе, Электростали и Щелкове. Кроме того, после выпадения обильных осадков остаются подтопленными три участка дорог в Луховицах, Богородском округе и Щелкове. В Богородском округе также подтоплен мост.
В Московской области развернуты 3 пункта временного размещения, рассчитанные на 225 человек. К участию в ликвидации последствий сильных осадков в Подмосковье привлечены 83 человека и 33 единицы техники.
За минувшие сутки в регионе освободили от воды 50 приусадебных участков, а также мост в Чехове. Всего за 7 июня было откачано 1695 кубометров воды.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
утром +19 +21 днем +23 +25
Котировки
Партнеры