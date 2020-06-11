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Подмосковье пока не готово к открытию фитнес‑клубов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июня 2020, 15:53
Уровень распространения коронавирусной инфекции пока не позволяет открыть фитнес-клубы на территории Подмосковья, сообщила глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.
«Роспотребнадзор утвердил этапы снятия ограничений. <...> Работа фитнес-центров — это третий этап. До него мы еще не дошли. У нас показатель распространения заболевания единица, а должен быть 0,8, для третьего этапа — 0,5», — рассказала Микаилова в ходе заседания Мособлдумы в четверг.
Он добавила, что ведомство разрабатывает стандарты, чтобы сделать работу учреждений для занятий спортом максимально безопасной.
«Мы не можем открыть все. Тогда, боюсь, будет резкий подъем заболеваемости», — отметила Микаилова.
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