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Васю Бандита заключили под стражу в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июня 2020, 10:51
Как сказано в сообщении ГСУ Следственного комитета по Московской области, неоднократно судимый представитель высших чинов преступной иерархии Вася Бандит заключен под стражу, по ходатайству следователя Подмосковья.
По данным следствия, 56-летний мужчина с 1993 года занимался организацией действий преступных групп, делил сферы преступного влияния, участвовал в так называемых «воровских сходках». Он имеет неоднократные судимости за грабеж, вымогательство, а также за разбойные действия и совершение краж. Проживал в городских округах Чехов, Подольск и Сергиево-Посадский.
Вася Бандит занимался организацией нелегального бизнеса и похищениями предпринимателей с целью получения денежных средств. После задержания прошли обыски в местах, где жил «вор в законе», а также были изъяты вещи, которые могут иметь значение для следствия.
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