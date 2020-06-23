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Более 27 тыс человек будут наблюдателями на голосовании по Конституции в Подмосковье
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Общество — 23 Июня 2020, 11:41
Как рассказала руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, более 27 000 человек уже заявили о желании быть наблюдателями на Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в Подмосковье.
Общественная палата продолжает принимать заявки до 25 июня, добавила Дмитриева.
«Кадровая основа для полноценного общественного наблюдения сформирована. За ходом голосования будут следить порядка 27,7 тысячи общественных наблюдателей. Нет ни одной неодобренной заявки», - сообщила Дмитриева.
Она рассказала, что более 4,5 тысячи человек являются самовыдвиженцами.
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