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Свыше 80 боеприпасов времен ВОВ нашли в Можайском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июня 2020, 11:42
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в лесу рядом с селом Семеновское Можайского городского округа обнаружили 81 снаряд времен Великой Отечественной войны.
«Днем 22 июня <...> поступило сообщение об обнаружении 81 снаряда времен ВОВ. В настоящее время боеприпасы не представляют опасности для жителей», — сказано в сообщении.
Территория, на которой обнаружили снаряды, охраняется сотрудниками полиции.
По данным спасателей, изъять и уничтожить найденные боеприпасы планируют во вторник силами специалистов отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».
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