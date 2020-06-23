23июня 2020
вторник
|
В Подмосковье задержали наркокурьера, перевозившего 1,5 кг метилэфедрона
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 23 Июня 2020, 11:43
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, подмосковные инспекторы ДПС на автодороге М-4 «Дон» остановили автомобиль для проверки документов, в ходе досмотра которого нашли три пакета с наркотиками.
«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу Кашира. <...> Установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством метилэфедроном общим весом более 1,5 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По ее словам, 25-летний пассажир перевозил наркотик для сбыта через тайник, который расположен в Котельниках.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +16 +18 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры