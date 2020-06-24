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Летний сезон открывается в подмосковном музее‑усадьбе «Архангельское»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2020, 11:04
Как информируется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в среду в федеральном музее-усадьбе «Архангельское», который расположен в Красногорске, открывается летний сезон.
Также в музее начинают работу выставки. Купить билет можно в новом визит-центре, который расположился рядом с входом в музей со стороны Ильинского шоссе.
На территории музея-усадьбы также продолжают реализовывать проект по воссозданию Ботанических оранжерей – постройки, утраченной в первой половине XIX века. В рамках реконструкции трех элементов объекта откроется выставочный зал, кинозал и кафе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщаел, что в Подмосковье должно быть как можно больше парков со всеми удобствами.
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