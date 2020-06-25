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Почти 70 лесных пожаров потушили в России за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Июня 2020, 10:54
Как пишет Газета.ru, за сутки в Российской Федерации ликвидировали 68 возгораний в лесах на площади свыше 1,4 тысячи гектаров.
«На момент наступления четверга, 25 июня, в стране действовало 133 лесных пожара», - сказано в сообщении.
Площадь этих пожаров составила почти 70 000 гектаров. На начало суток они находились в стадии активного тушения.
Ранее комитет лесного хозяйства Московской области и ФГАУ «Оборонлес» Минобороны РФ договорились о сотрудничестве в деле обеспечения противопожарной безопасности в подмосковных лесах.
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