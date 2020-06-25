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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в поле в подмосковном Клину
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Общество — 25 Июня 2020, 10:57
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле рядом с деревней Петровское в подмосковном городском округе Клин, находка не представляет опасности для людей.
«В 22:06 24 июня 2020 года поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен Великой Отечественной войны», - сказано в сообщении.
Угрозы для населения нет. На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана. Изъятие и уничтожение мины запланировали на четверг.
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