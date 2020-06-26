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Многоуровневую парковку открыли в ЖК «Ново‑Никольское» в новой Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2020, 10:45
Как сказано в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста, семиэтажную автостоянку на 900 машино-мест ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Ново-Никольское» в Троицком округе Москвы.
«Автостоянка построена в рамках последнего этапа первой очереди жилого комплекса, который реализовал застройщик ООО «Агрострой», - говорится в материале.
Строительство ЖК «Ново-Никольское» началось в 2012 году, в июле 2015 работы приостановились из-за финансовых проблема у девелопера. В 2017 году было заключено мировое соглашение между девелопером, кредиторами и Сбербанком, что позволило возобновить строительство первой очереди жилого комплекса.
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