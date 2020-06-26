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Боеприпас времен ВОВ нашли в Волоколамском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2020, 10:48
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле у деревни Любятино подмосковного Волоколамского городского округа.
«В 12:30 25 июня 2020 года <...> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ», - сказано в сообщении.
Найденный объект охраняется полицией и не представляет опасности для окружающих. Сотрудники ПСО-22 планируют уничтожить снаряд в пятницу.
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