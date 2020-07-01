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Более 11 тыс наблюдателей присутствуют на избирательных участках в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2020, 11:07
Как информируется в Telegram-канале Мособлизбиркома, свыше 11,6 тысячи наблюдателей присутствуют на избирательных участках в Подмосковье утром в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ.
«По состоянию на 09:00 на избирательных участках Московской области присутствуют 11 608 наблюдателей и 62 СМИ», - сказано в сообщении.
В Подмосковье работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, также организовано около 1,5 тысяч мест для голосования во дворах, в малонаселенных пунктах и в труднодоступных местах.
Всего на территории Московской области насчитывается более 5,8 миллиона участников голосования.
Голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.
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