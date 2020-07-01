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Плата граждан за коммунальные услуги в Подмосковье изменилась в среднем на 135 рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2020, 11:09
Как сказано в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области, со среды в Подмосковье изменились тарифы на коммунальные услуги - средний рост платы для граждан составил всего 2%, что ниже уровня инфляции (3%) и индекса, установленного федеральным правительством (4,1%).
В первом полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ в Подмосковье не поднималась, а показатель роста стоимости коммунальных услуг во втором полугодии является наименьшим за последние годы.
«Благодаря мероприятиям по завершению административной реформы, переходу на единые тарифы, модернизации коммунальной инфраструктуры, установлению льготных тарифов для 1 миллиона человек удалось снизить плату за коммунальные услуги – всего жителям Подмосковья будет сэкономлено 3,8 миллиарда рублей», - говорится в материале.
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