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Жаркая погода с грозой ожидается в Московском регионе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2020, 10:34
Как информируется на сайте «Метеоновости», до 26 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области в четверг, при переменной облачности возможна гроза.
«Максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 24 до плюс 26 градусов, а в Подмосковье - от 21 до 26 градусов тепла», - сказано в сообщении.
Местами в регионе возможен кратковременный дождь с грозой. Юго-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, в грозу порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
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