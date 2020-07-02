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Стал известен график работы приемных ведомств Подмосковья в городских округах в июле
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2020, 10:36
В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в июле 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.
Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, приемы граждан органами власти Московской области проводятся в доступных режимах аудио- и видеосвязи.
Приемы проводятся с 10:00 до 13:00.
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