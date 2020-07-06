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Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в серии краж
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июля 2020, 10:39
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и их коллеги из УМВД России по городскому округу Электросталь задержали участников группы, которых подозревают в кражах из жилых домов.
«По предварительной информации, злоумышленники через окно незаконно проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Спортивная городского округа Электросталь, откуда похитили ювелирные украшения, часы, коллекцию монет и денежные средства», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.
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