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Жителю Подмосковья грозит пять лет тюрьмы за убийство ондатры
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июля 2020, 14:20
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в подмосковном Наро-Фоминском округе задержали молодого человека, который до смерти забил бутылкой дикую ондатру.
По подозрению в жестоком обращении с животным был задержан 21-летний ранее судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ.
Молодому человеку грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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